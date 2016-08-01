В Измаиле неизвестный бросил в частный двор гранату

Как сообщила УНИАН старший инспектор Измаильского отдела полиции Елена Капшук, сегодня около 12:00 пока не установленный злоумышленник бросил во двор частного домовладения по ул. Московская гранату. Последняя взорвалась, осколки повредили стоявшие во дворе автомобиль Mercedes и мопед. Люди не пострадали.

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Как отметила Капшук, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. «Со слов потерпевшего, он не состоит с кем-либо в конфликтных отношениях. Обстоятельства и подозреваемые устанавливаются», - сказала она.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.