Депутат предлагает привлечь Национальную гвардию к защите Конституции

Народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ (фракция «Наша Украина – Народная самооборона») внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины «О Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины».

Данным проектом предлагается закрепить законодательное определение статуса Национальной гвардии МВД Украины.

В законопроекте предлагается к задачам, которые на сегодняшний день выполняют внутренние войска, а именно по охране и обороне важных государственных объектов, сопровождению специальных грузов, осуществлению пропускного режима на охраняемых объектах, конвоированию арестованных и осужденных, охране подсудимых во время судебного процесса, преследованию и задержанию лиц, взятых под стражу, подсудимых и лиц, осужденных к лишению свободы или аресту, которые сбежали из-под стражи, участию в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на охраняемых объектах, охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств на территории Украины, дополнительно возложить на Национальную гвардию МВД Украины выполнение еще ряда задач.

В частности, предусматривается, что Национальная гвардия будет заниматься обеспечением защиты конституционного строя и государственной власти от попыток их изменения или захвата путем насилия, осуществлением мер, связанных с прекращением деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, осуществлением мероприятий, связанных с прекращением террористической деятельности, массовых беспорядков.

Кроме того, проектом закона предусмотрено участие Национальной гвардии МВД Украины в обеспечении общественного порядка в условиях чрезвычайного положение и во время ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, осуществлении мероприятий территориальной обороны, мероприятий, направленных на соблюдение правового режима военного положения, обеспечении вместе с уполномоченными государственными органами охраны окружающей природной среды, природных ресурсов и ликвидации любых противозаконных действий, нарушающих природоохранное законодательство.