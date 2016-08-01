На Днепропетровщине СБУ изъяла 15 тонн металлолома, который везли в оккупированный Донецк
12:23, 01 августа 2016Общество
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В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины 31 июля изъяли 15 тонн лома цветных металлов без документов стоимостью 1,6 млн грн, который транспортировался в зону проведения антитеррористической операции.
СБУ изъяла металлолом без документов на 1,6 млн грн / 112.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, фура с металлоломом была остановлена ночью на блокпосту вблизи села Гавриловка Покровского района.
Груз транспортировался в оккупированный Донецк без сопроводительной документации, соответствующей лицензии и сертификатов.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом). Продолжается досудебное следствие.
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