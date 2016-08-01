На Днепропетровщине СБУ изъяла 15 тонн металлолома, который везли в оккупированный Донецк

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, фура с металлоломом была остановлена ночью на блокпосту вблизи села Гавриловка Покровского района.

Груз транспортировался в оккупированный Донецк без сопроводительной документации, соответствующей лицензии и сертификатов.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом). Продолжается досудебное следствие.