Российская православная церковь призвала Пугачеву к покаянию

В Московском патриархате заявили, что не давали благословения на венчание Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным. "Алле Борисовне Пугачевой нужно больше думать о покаянии, чем о сожительстве с очередным мальчиком", - заявил замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата епископ Егорьевский Марк.

Именно он в 1994 году венчал Пугачеву с Филиппом Киркоровым в Троицком соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме. Как рассказал епископ Марк, в одном из изданий сообщали, что якобы Пугачева и Галкин повенчались в том же храме.

"Их никто бы не стал венчать повторно без нашего благословения. Благословения у нас никто не брал, значит, их там не венчали", - подчеркнул священник.

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