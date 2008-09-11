Синоптики "отменили" заморозки в Украине

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, только в западных, Одесской, Винницкой, а днем и в Херсонской области и Крыму местами кратковременный дождь, кое-где гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 12-17°; в южной части и в Закарпатье ночью 11-16°, на побережье морей до 18°, днем 21-26°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 13-14 сентября - облачно с прояснениями. Небольшие и умеренные дожди, 13 сентября днем в южной части, а 14 сентября ночью в восточных областях и Приазовье местами сильные дожди, отдельные грозы, лишь 13 сентября в восточной, ночью и в северной части, а 14 сентября в западных областях без существенных осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°; в южной части, восточных областях, а 13 сентября и в Закарпатье ночью 8-13°, на побережье морей до 18°, днем 14-19°, 13 сентября в восточных областях, Приазовье и Крыму 18-23°. Ветер северо-восточный и восточный, 7-12 м/с, 14 сентября в южной части и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

15 сентября - без существенных осадков, 16 сентября - временами дожди, в южной части и центральных областях местами сильные, лишь в восточных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 4-10°, на побережье морей до 13°; днем 12-17°, в Крыму 18-23°.

В Киеве в пятницу осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 14-16°.

13-14 сентября - облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь (днем 14 сентября местами), только ночью 13 сентября без существенных осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

15 сентября - без существенных осадков, 16 сентября - временами дожди. Температура ночью 4-9°, днем 12-17°.

Как сообщал УНИАН, во вчерашнем прогнозе синоптики обещали ночью 15 сентября на почве местами заморозки 0-3°.