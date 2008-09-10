Прогноз погоды на 10 - 15 сентября

11 сентября по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В восточной части и в Крыму, а днем местами и в северных областях пройдут небольшие кратковременные дожди. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточной части и в Крыму местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге до 17°, днем 21-26°, в северных областях 14-19°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 12-13 сентября будет наблюдаться дальнейшее похолодание: температура ночью в северной половине - 3-8° тепла (13 сентября в западных областях на почве местами заморозки 0-2°), в южной половине 6-11° тепла, на побережье морей до 15°; днем в северных областях 8-13°, на остальной территории 12-17°, в южных областях, 12 сентября и на Закарпатье 18-23°, в Крыму до 25°. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Местами (в северных областях повсюду) ожидается небольшой дождь; днем 13 сентября в южной части умеренные дожди, отдельные грозы.

14-15 сентября будет холодная погода с температурой ночью 3-9° тепла (в западной, а 15 сентября и северной части на почве, в Карпатах и в воздухе местами заморозки 0-3°), 14 сентября в южных и восточных областях 5-11° тепла; днем в северной половине 9-15° (в Карпатах 4-9° тепла), на остальной территории 14-20°; в Крыму ночью 14 сентября 12-17°, 15 сентября 8-13°, днем 17-22°. 14 сентября в восточной, а ночью и в южной части пройдут дожди, на остальной территории ночью возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков. 15 сентября преимущественно без осадков, лишь днем в Карпатах и на Прикарпатье временами пройдут дожди.

В Киеве и области 11 сентября сохранится переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 17-19°.

12-13 сентября ожидается дальнейшее похолодание: температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°. Временами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

14-15 сентября будет холодная погода с температурой ночью 3-8° тепла, 15 сентября на почве местами заморозки 0-3°; днем 9-15° тепла. Без существенных осадков, лишь ночью 14 сентября пройдет небольшой дождь.