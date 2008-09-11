ПФТС снова приостановила торги

Фондовая биржа ПФТС приостановила на час с 12:45 торги, сообщает сайт биржи.

Как отмечается в сообщении, торги приостановлены вследствие «снижения цены на акции до уровня, определенного нормативными документами ПФТС».

Как сообщал УНИАН, фондовая биржа ПФТС 5 сентября приостанавливала торги до конца торговой сессии. Торги приостанавливались с 12:45 до 15:00, после чего они были возобновлены и снова приостановлены в 16:10.

Тогда торги приостановили, поскольку была зафиксирована ситуация «ценовой нестабильности».