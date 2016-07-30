В Луганской области двое рыбаков подорвались на растяжке боевиков

Двое рыбаков подорвались на установленной боевиками растяжке вблизи села Лопаскино в Новоайдарском районе Луганской области, в результате чего один из них получил контузию, а другой – осколочные ранения.

Об этом сообщается на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.

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"Террористы продолжают расставлять заминированные ловушки, в которые попадают мирные жители Луганской области", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя облгосадминистрации Юрия Клименко.

В настоящее время оба пострадавших доставлены в центральную районную больницу, им оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в районе Мариуполя украинские военные подорвались на самодельной противопехотной мине, один из них погиб.