Ющенко настаивает на проектном режиме нефтепровода "Одесса-Броды"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на проектном режиме работы нефтепровода «Одесса-Броды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжественном заседании по случаю Дня работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, а также по случаю 60-летия газотранспортной системы Украины.

«Я буду настаивать на том, чтобы этот проект работал по проектному направлению, чтобы он работал на Украину», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, перевод «Одесса-Броды» на проектное направление является одной из неотложных задач для отрасли. Также Президент отметил, что процесс перевода нефтепровода в проектное направление необходимо осуществить как можно скорее. И для этого, по его словам, «необходимо в бюджете предусмотреть все необходимое для запуска этого проекта, в том числе объем технологической нефти».

«Наша цель – закрепить транзитную миссию Украины в общеевропейском уровне», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО также добавил, что в октябре в ходе Бакинского энергетического саммита планируется создание открытого Каспийско-Черноморско-Балтийского энергетического пространства, и это, по словам Президента, является одной из составляющих внешней политики государства. «Мы должны сделать все, чтобы продемонстрировать, что Украина является надежным партнером в транзите энергоресурсов», - добавил он.

Напомним, что еще в начале января т.г. руководство ОАО "НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" обратилось с официальным письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю Правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегу ДУБИНЕ с просьбой принять решение об "аверсном" функционировании нефтепровода "Одесса-Броды". В частности, руководители НПЗ отмечали, что получили коммерческие предложения о поставках легкой каспийской нефти для переработки на заводах общим объемом не менее 5 млн. тонн в год. При этом отмечалось, что предприятия имеют технические возможности для приема и переработки этого объема нефти.

22 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом создал Межведомственную рабочую группу и поручил ей разработать и подать в недельный срок план мероприятий по переводу с 2008 года нефтепровода « Одесса-Броды » в режим работы по проектному направлению (из Одессы в Броды) с сохранением при этом уровня доходов от его использования.

15 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 июля 2008 года «О безотлагательных мерах по обеспечению работы нефтепровода «Одесса-Броды» по проектному направлению». Президент поручил Межведомственной рабочей группе по проработке вопросов обеспечения работы нефтепровода «Одесса-Броды» по проектному направлению доработать вместе с ОАО «Укртранснафта» предложения относительно условий предоставления комплекса услуг по транспортировке нефти нефтепроводом «Одесса-Броды» по результатам обсуждения этого вопроса на заседании СНБО.

По мнению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, вариант аверсного использования «Одесса-Броды» является коррупционной схемой наподобие «РосУкрЭнерго».

8 сентября Ю. ТИМОШЕНКО заявила, что не намерена поддерживать предложенный Секретариатом Президента вариант использования нефтепровода “Одеса-Броды” в аверсном режиме.

“Я как премьер-министр не могу поддержать эту коррупционную схему, несмотря на то, что три заседания СНБО было посвящено тому, чтобы заставить правительство передать техническую тяжелую нефть на 300 млн. долларов оффшорной компании. Я и дальше говорю, что я не пойду на это”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.