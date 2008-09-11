Кабмин утвердил сбор за проход судов по каналу Дунай-Черное море

Кабинет Министров Украины утвердил канальный сбор за проход судов по каналу Дунай-Черное море на баровой части Новостамбульское (Быстрое). Соответствующее постановление от 3 сентября 2008 г. № 797 размещено на сайте правительства.

Согласно документу, дополнен пункт 18 Положения о портовых сборах, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12 октября 2000 г. № 1544. Таким образом, установлен канальный сбор за каждый проход канала судном в один конец за 1 куб. м объема судна в размере 0,14 долл. США для судов заграничного плавания и 0,014 долл. США – за проход каботажных судов.