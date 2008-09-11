Кабмин утвердил устав госконцерна "Ядерное топливо Украины"

Кабинет министров Украины утвердил устав государственного концерна "Ядерное топливо Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

Он отметил, что уставом «предусмотрены все меры, чтобы предотвратить отчуждение госимущества», и предусмотрены меры контроля над деятельностью концерна со стороны Кабмина.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля т.г. Кабинет министров принял решение о создании государственного концерна «Ядерное топливо Украины» и ликвидировал госконцерн «Укратомпром».

В госконцерн, по словам Ю.ПРОДАНА, войдут госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Дирекция предприятия, создаваемого на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд», ГП «Смолы», «Днепровский завод прецизионных труб» и «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии».

По информации Ю.ПРОДАНА, после завершения санации ГП «Цирконий», это объединение также может быть включено в состав госконцерна.