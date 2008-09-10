Юрия Покальчука похоронят завтра на Байковом кладбище

Писателя Юрия Покальчука похоронят завтра в 16.00 на Байковом кладбище в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе общественной организации “Художественное объединение “ОsтаNNя баррикада”, 11 сентября в 14.00 начнется отпевание писателя в церкви на Аскольдовой горе, похороны - в 16.00 на Байковом кладбище.

Всех, кому была не безразлична фигура Ю.Покальчука, «ОsтаNNя баррикада» просит принять участие в мероприятиях памяти и прощания.

Как сообщалось, Ю.Покальчук умер этой ночью на 68-м году жизни после тяжелой болезни.

Из-под его пера вышло 17 книжек и свыше 600 публикаций в периодике. Его произведения переведены на множество иностранных языков.

Значительная часть жизни Ю.Покальчука была связана с телевидением. Он работал на телеканале "1+1", был членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а в последнее время – председателем Общественного совета при Национальном совете.