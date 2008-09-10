Украина вводит новый порядок пропуска автомобилей через границу

С 17 сентября в Украине будет действовать новый порядок пропуска автомобилей через государственную границу.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, в этом году совместным приказом Администрации Госпогранслужбы Украины и Государственной таможенной службы Украины, который зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины, утверждена новая технология осуществления пограничного и таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины для автомобильного сообщения. Официально она начнет действовать с 17 сентября, а 12 сентября в Гостаможслужбе состоится учебный семинар для руководителей таможен, таможенных постов и отделов пограничной службы по введению этой технологии.

Новая технологическая схема будет исключать дублирование функций пограничников и таможенников, выполнение ими не свойственных задач. В ходе семинара будет продолжаться прорабатываться новый уровень взаимодействия контролирующих служб.

Ряд элементов, которые предусматривает новая технология, многим участникам пограничного движения уже известны еще по экспериментальному их введению, но сейчас они соответствующим образом регламентированы нормативными документами. В частности, это система «красных» и «зеленых» коридоров с предоставлением права гражданам лично избирать полосу движения. В общем для людей, следующих через границу, нововведения обещают лишь дополнительные удобства, такие как, например, упрощенный порядок оформления туристических и рейсовых автобусов.