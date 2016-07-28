В крестном ходе УПЦ КП приняли участие около 15 тысяч верующих - Шкиряк

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Ожидается, что во время молебна на Владимирской горке количество участников еще возрастет. Окончательные данные о количестве верующих Крестного хода УПЦ КП объявим позже, после окончания молебна", - отметил он.

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Шкиряк отметил, что на данный момент мероприятие проходит спокойно, без каких-либо правонарушений.

"Ситуация под контролем. Правоохранители работают в штатном режиме и продолжают осуществлять охрану общественного порядка", - написал советник министра.

Как сообщал УНИАН, 28 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на помощь вселенского патриарха Варфоломея в урегулировании канонического статуса украинской церкви в структуре мирового православия.