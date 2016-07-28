Украинец попросил ЕСПЧ не рассматривать похищение его родственников сепаратистами на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение ЕСПЧ огласил сегодня.

В решении, отмечается, что жалоба на действия России и Украины была направлена в суд Денисом Половинком и еще тремя заявителями, но затем была остановлена самим заявителем.

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Жалоба, в частности, была связана с похищением в ходе событий на востоке Украины родственников заявителей. «В ходе событий на востоке Украины родственники заявителей были похищены в разные дни. Позже заявители узнали, что их родственники находились в плену сепаратистских сил и были потом освобождены в период с июля 2014 года по ноябрь 2015 года. Заявители жаловались, в соответствии со статьями 3, 4, 5 и 13 Конвенции, что их родственники были похищены и незаконно удерживались в плену сепаратистами, с ними жестоко обращались и заставляли работать. Они также жаловались на отсутствие эффективных национальных средств правовой защиты», - разъяснил ЕСПЧ содержание жалобы.

Суд также сообщил, что адвокат заявителя 18 ноября 2015 года в письме сообщил, что заявители не имеют намерения продолжать рассмотрение заявления в ЕСПЧ.

«Перед тем, как прекратить рассмотрение дела, Суд должен также рассмотреть вопрос, есть ли какие-нибудь обстоятельства, которые касаются соблюдения прав человека, как это определено в Конвенции и протоколов к ней, что требуют продолжения рассмотрения дела. Это также включает в себя случаи, когда заявитель желает отозвать свое заявление. Существуют такие обстоятельства, когда дальнейшее рассмотрение заявления будет содействовать установлению, сохранению и развитию стандартов защиты прав человека согласно Конвенции», - разъяснил Суд.

В случае заявления Половинка Суд отметил, что родственники были освобождены из плена. «Кроме того, он отмечает, что заявители прямо заявили, что больше не хотят продолжать рассмотрение этого заявления. Суд также отмечает, что в настоящее время на рассмотрении Суда находится ряд дел с аналогичными фактами. Таким образом, Суд будет иметь возможность определить правовые вопросы, связанные с этими случаями. Суд считает, что дальнейшее рассмотрение данного заявления не является оправданным, и решил исключить заявление из реестра дел», - констатировал ЕСПЧ.