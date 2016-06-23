Украина подала четыре иска против России в ЕСПЧ – Минюст
Украина подала четыре иска против России в Европейский суд по правам человека.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова сегодня на пресс-конференции в Киеве.
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«Что мы имеем на сегодняшний день – мы имеем четыре межгосударственных жалобы (в ЕС – УНИАН) против Российской Федерации (Украина против России)», - заявила она.
Первый иск Украины к России был подан в марте 2014 года за аннексию Крыма.
Напомним, 19 апреля Конституционный суд РФ впервые воспользовался правом отказать в исполнении решения Страсбургского суда. Тогда суд постановил, что ЕСПЧ нарушил суверенитет страны требованием предоставить избирательные права осужденным.