В Ровно собралось рекордное количество людей в вышиванках

В Ровно установлен рекорд Украины по присутствию в одном месте людей в вышиванках.

Как сообщил УНИАН участник акции, народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО, организатор акции - ровенское “Радио-Трек” приглашало людей прийти сегодня на площадь Независимости города в вышиванках с целью установления рекорда и фиксирования его в Книге рекордов Украины.

Акция продолжалась три часа, и для участия в ней официально зарегистрировалось 3298 человек. По словам Н.ТОМЕНКО этот рекорд был официально зарегистрирован.

Депутат отметил, что “вышиванка как символ украинскости” должна напоминать и обществу, и власти об украинских ценностях и собственных корнях. “Такой сигнал особенно важен для новой власти, многие представители которой считают украинское чужим”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он убежден, что этот рекорд должен напомнить всем, что Украина должна идти в Европу с собственными традициями, чтобы не раствориться там среди других стран.