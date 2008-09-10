"Валентин+Ирина" - в Черновцах выложили первую именную мостовую

В Черновцах на тротуаре улицы Поповича в историческом центре города торжественно положили первую именную мостовую, на которой выбиты имена черновчан, профинансировавших соответствующие работы. Мероприятие происходит в рамках нынешнего празднования 600-летия города, которое будет отмечаться в октябре.

Как передает корреспондент УНИАН, первую мостовую собственноручно положил городской председатель Черновцов Николай ФЕДОРУК, который позаимствовал эту идею у одного из швейцарских городов.

На первой мостовой вычеканено имя Владимира Доцюка, который 13 лет возглавлял Черновицкий горисполком. Такой подарок бывшему мэру города сделал его сын.

Как сообщил в интервью УНИАН заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого горсовета Ярослав КУШНИРИК, пока установлено всего 19 именных плит из песчаника. На одних указана фамилия, имя и отчество, на других - фамилия и инициалы. А на одной – «Валентин+Ирина».

Всего на тротуаре улицы Поповича может разместиться 49 тысяч именных плит общей стоимостью 11 миллионов гривен.

Я.КУШНИРИК добавил, что изготовление одной именной плитки стоит 300 гривен, 250 грн. из которых - себестоимость работы, а еще 50 грн. пойдут на капитальный ремонт улицы Поповича.