Нацгвардийцы задержали пятерых сообщников "ДНР"

Военнослужащие Национальной гвардии Украины на блокпосту при въезде в город Волноваху, обеспечивая пропускной режим, обнаружили четверых граждан, причастных к преступным деяниям. И так же на другой транспортной артерии, что ведет к Мариуполю, Днепровскими гвардейцами задержан еще один пособник «ДНР», передает пресс-служба НГУ.

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Подозреваемые находятся в уголовном розыске за нарушение правовых норм украинского законодательства.

"Все задержанные лица переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий. А личный состав за свои пристальные действия будет поощрен", - подчеркнули в Нацгвардии.