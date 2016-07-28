В Кривом Роге арестован капитан полиции, подозреваемый во взяточничестве

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона, офицеры военной прокуратуры Криворожского гарнизона, работники Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области и отдела внутренней безопасности Криворожского отдела полиции пресекли преступную деятельность капитана полиции и его гражданского подельника.

Читайте такжеВ Кропивницком арестовали двух полицейских, подозреваемых в получении $8,5 тысячи взятки

Установлено, что капитан получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 10 тысяч долларов за возвращение последнему изъятых в ходе обыска материальных ценностей (стационарного компьютера, двух ноутбуков, двух мобильных телефонов и прочего), а также закрытие уголовного производства и непривлечение к уголовной ответственности. С целью прикрытия своей преступной деятельности «нечистый на руку» правоохранитель использовал пособника – гражданское лицо.

Правоохранителю и его пособнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины. Следственным судьей капитану полиции избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 964,6 тысячи гривень, а его пособнику – домашний арест.