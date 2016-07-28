Вятрович рассказал, почему нужно переименовать аэропорт "Борисполь" в честь Мазепы, а не Малевича

Об этом он сказал в интервью журналу "Новое время".

"Во-первых, это один из самых выдающихся военно-политических деятелей и меценатов в истории Украины, а во-вторых, имя Мазепы является элементом западноевропейской культуры, он герой литературных произведений Байрона и других. Это как раз служит примером интеграции украинского нарратива с западноевропейским", - сказал директор УИНП.

В то же время он отметил, что не думает, что Мазепа воспринимается "как романтический герой".

"В эпоху романтизма он стал одним из символов борьбы, пусть и малоизвестного народа, за свою независимость. Что касается Малевича, то тут следует понимать, что для абсолютного большинства неукраинцев Малевич ассоциируется с русской культурой. Появление этого имени на карте Украины для них скорее будет сигналом того, что эта территория является объектом русского мира, а не стремлением отвоевать Малевича для украинской культуры", - считает Вятрович.

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По его словам, современная агрессия России, по сути, "является попыткой восстановления Советского Союза, поэтому сейчас в Украине и актуализируется внимание к героям, которые организовывали и возглавляли сопротивление".

При этом, по мнению Вятровича, нельзя воспринимать Мазепу "только как антироссийский символ".

"Я считаю естественным становление украинской идентичности через противостояние идентичности российской. Это неотъемлемый элемент позиционирования народа, который утверждает свою самостоятельность по отношению к бывшей империи. Но Мазепу нельзя воспринимать только как антироссийский символ. Он — сильный символ Украины и для западноевропейской культуры. И это еще один аргумент в пользу аэропорта имени Мазепы", - добавил историк.

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