Савченко рассказала об отдыхе на американском военном корабле

Об этом она рассказала в эфире "112 Украина".

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"На минувшей неделе было очень тяжело. Все депутаты в отпуске, я тоже думала на неделю исчезнуть от людей куда-нибудь в лес, что меня никто не слышал и не видел. Утомляют разговоры на телеэфирах. Однако решила ехать в Одессу, где также были проблемные вопросы. Там проходят военные учения "Си Бриз 2016". Я вам скажу, где я отдохнула. Я отдохнула на американском корабле, десантном, я там находилась сутки", - рассказала Савченко.

Нардеп сообщила, что теперь чувствует себя заряженной и готова годами идти вперед: не сдаваться и не ломаться.

Напомним, ранее сообщалось, что Савченко побывала на учениях "Си Бриз-2016" и осталась недовольна работой украинского командования.