В Одесской области государству возвращен прибрежный участок стоимостью 25 млн грн – прокуратура

20:26, 27 июля 2016
Общество
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В Одесской области после вмешательства прокуратуры расторгнут договор аренды 32 га земли на черноморском побережье, за пользование которой предприятие год не платило аренду.

Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Хозяйственным судом области на текущей неделе удовлетворен иск Белгород-Днестровской местной прокуратуры в интересах государства к строительной компании.

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Исковые требования прокуратуры заключались в расторжении договора аренды земельного участка площадью 32 га, которая находится на побережье Черного моря на территории Николаевского сельского совета.

Основанием для расторжения договора стала систематическая неуплата арендной платы с августа 2015 года.

«Следует отметить, что нормативная денежная оценка указанного земельного участка рекреационного назначения составляет почти 25 млн грн», - подчеркнули в прокуратуре.

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