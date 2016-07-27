В Одесской области государству возвращен прибрежный участок стоимостью 25 млн грн – прокуратура

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Хозяйственным судом области на текущей неделе удовлетворен иск Белгород-Днестровской местной прокуратуры в интересах государства к строительной компании.

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Исковые требования прокуратуры заключались в расторжении договора аренды земельного участка площадью 32 га, которая находится на побережье Черного моря на территории Николаевского сельского совета.

Основанием для расторжения договора стала систематическая неуплата арендной платы с августа 2015 года.

«Следует отметить, что нормативная денежная оценка указанного земельного участка рекреационного назначения составляет почти 25 млн грн», - подчеркнули в прокуратуре.