Аваков сообщил о задержании шести человек во время "крестного хода"

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Крестный ход прошел. Автобусы с участниками сегодняшнего молебна в основном уже на пути домой, часть людей еще молятся в Лавре. Провокаций и столкновений удалось избежать - слаженно работают Нацполіція и Нацгвардия. Дала свои плоды и проведена профилактика, и введенные меры безопасности», - написал Аваков.

При этом министр сообщил о задержании 6 человек с плакатом "Донбасс - это русский мир".

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«Небольшая группка маргиналов из шести человек, которые пытались развернутым плакатом "Донбасс - это русский мир" нести киевлянам благость - отдыхают теперь в одном из райотделов полиции. Следователям интересны их личности и их аргументы, на молебен они не попали», - отметил министр.

Кроме того, по его словам, десяток складных ножей, изъятых правоохранителями в рамках безопасности при проверке участников «крестного хода», вернули владельцам перед посадкой в автобусы домой.

Также министр отметил, что четверых патриотов, «пытавшихся резкостью движений остановить это церковное мероприятие», попросили не создавать шанса для провокации антиукраинских сил, и после беседы ребята поехали домой.

«Никакой картинки для вражьих СМИ и никакой провокации. Рутинно - и никакого русского мира», - подытожил Аваков.

Как сообщал УНИАН, «крестный ход», организованный УПЦ МП, стартовал в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях. Накануне его участники прибыли в Киев. Сегодня верующие УПЦ МП приняли участие в молебне на Владимирской горке, после чего отправились в Киево-Печерскую лавру.

По данным полиции, в Киев из регионов прибыли 8,7 тыс. участников «крестного хода».

В то же время в УПЦ МП насчитали более 80 тыс. участников «крестного хода».