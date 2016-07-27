"Разрывать на куски можно не только бомбой": Притула впервые прокомментировала убийство Шеремета

В своей странице на Facebook она рассказала, что в последний их вечер они с Шереметом "наворачивали круги, собирая заветные 10 тысяч шагов".

"Перед этим он прочитал пост Сергея Иванова, который написал очередную гадость обо мне. Паше было очень больно, мы потратили последний наш разгорор на этого подонка. Мы говорили о том, что у некоторых людей есть призвание - приносить другим людям боль. В тот момент мы не знали, что есть еще и другие люди, которые уже вынашивали план его убийства", - говорится в сообщении Притулы.

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Кроме того, она рассказала, что ставит знак равенства между теми, кто его подорвал, и теми, кто в последний вечер отравил его жизнь.

"Так нельзя. Надо положить конец этой травле и ненависти в фейсбуке. Это убийство словом", - выразила возмущение руководитель УП.

"И виноваты не только те, кто пишет все это. Разрывать на куски можно не только бомбой. Больше виноваты те, кто проплачивает эту ненависть. Я уверена, что следователи найдут убийц. Но давайте сами не убивать друг друга", - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. К расследованию убийства подключилось и ФБР.