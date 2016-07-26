За информацию об убийстве Шеремета Нацполиция пообещала вознаграждение - 200 тысяч гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Национальная полиция объявляет о том, что готова платить вознаграждение 200 тыс. грн за любую информацию, которая приведет к раскрытию или успеху расследования (убийства Шеремета)", - сказал министр.

По его словам, средства для этих целей имеются, и "если у кого-то есть такая информация, просьба обратиться в органы Национальной полиции". "Массив информации у нас огромный. Мы его обрабатываем, и надеюсь в должный момент будем говорить", - сказал он.

Кроме того, министр назвал "абсолютным фейком" информацию СМИ о том, что якобы первый замглавы Нацполиции Вадим Троян организовал слежку за Шереметом и руководителем "Украинской правды" Аленой Притулой. "Абсолютно необоснованная придуманная версия. Никакого отношения к реальности это не имеет", - заверил он.

Министр подчеркнул, что расследование проводится очень компетентно, эксперты из ФБР оказывают помощь. "Есть ли информация, которая не известна широкой публике? Да, она есть. Но мы не считаем нужным ее обнародовать сейчас в интересах следствия", - добавил Аваков.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура проверяет информацию о слежке за Шереметом и руководителем «Украинской правды» Аленой Притулой.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. К расследованию убийства подключилось и ФБР.