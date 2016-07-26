Зарплата военных должна вырасти с учетом инфляции - СНБО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, под председательством Турчинова состоялось совещание по вопросу подготовки оборонного бюджета на 2017 год с участием руководителей всех силовых министерств и ведомств, а также министерства экономики и министерства финансов.

Секретарь СНБО сказал, что, учитывая угрозы, которые стоят перед страной, «мы не можем уменьшить объемы финансирования сектора безопасности и обороны». «Именно поэтому требование Стратегии национальной безопасности в отношении финансирования сектора безопасности и обороны в размере 5% от ВВП должно четко выполняться», - заявил Турчинов.

Кроме того, секретарь СНБО подчеркнул необходимость компенсировать необеспеченные расходы на оборону текущего года «в связи с нерешенным вопросом в парламенте по наполнению Специального фонда за счет арестованных денежных средств окружения Януковича».

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«Вместе с проектом бюджета на следующий год мы должны отработать Государственный оборонный заказ на 2017 год, отдавая предпочтение современным ракетным комплексам, мощным артиллерийским системам, средствам ПВО, радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки и т.п.», - сказал Турчинов.

При этом секретарь СНБО отметил, что зарплата военных должна вырасти с учетом инфляции. По его убеждению, необходимо "поддерживать статус профессии военнослужащего как наиболее престижной и важной профессии в стране".