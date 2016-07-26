Организатор строительной аферы "Элита-центр" сбежал из-под домашнего ареста, возможно, в Россию

Об этом сообщил адвокат пострадавших от этой аферы Артем Середа, передает "Украинская правда".

Он выразил подозрение, что Волконский, который является гражданином России, в течение последнего времени восстанавливал российский паспорт и, воспользовавшись им, выехал в Россию.

Середа добавил, что на судебных заседаниях Волконский просил суд заменить круглосуточный арест на ночной, поскольку он хотел восстановить российский паспорт. Суд в этой просьбе отказал, однако адвокат допустил, что Волконский мог заезжать в российское посольство по дороге из судебных заседаний.

Он также добавил, что отсутствие афериста полиция обнаружила после того, как он не явился на очередное судебное заседание. В квартире, где он отбывал домашний арест, был найден снятый браслет слежения.

Середа добавил, что у Волконского на побег было около двух недель времени – с момента последнего судебного заседания, на котором он присутствовал.

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Ранее суд отпустил Волконского по "закону Савченко" – он отсидел в СИЗО 7,5 с 15 лет. Из-за этого Волконского не могут посадить в тюрьму, отметил адвокат.

В Генеральной прокуратуре "Украинской правде" подтвердили побег афериста. Там также добавили, что Подольский райсуд объявил его в розыск по представлению прокуратуры 21 июля. Следующее судебное заседание по его делу назначено на 21 августа.

По данным правоохранителей, от аферы "Элита-центра" пострадали 1693 человека, у которых в общем выманили свыше 383 млн гривень на строительство жилья, которое так и не построили.

В середине апреля суд выпустил Волконского из тюрьмы по "закону Савченко", который предусматривает учет одного дня пребывания в СИЗО как двух в тюрьме.

Суд назначил ему залог в размере 384 млн гривень, однако, по данным СМИ, эти средства так и не выплатил, за что суд назначил ему круглосуточный домашний арест.