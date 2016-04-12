Организатора аферы с "Элита-Центром" выпустили под залог в 384 миллиона - ГПУ

Генеральная прокуратура Украины заявляет о намерении обжаловать применение судом к учредителю ООО "Элита-Центр" Александру Волконскому (Шахову) так называемого "закона Савченко" и освобождения его из-под стражи под домашний арест.

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Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью ГПУ, по ходатайству защиты Подольский райсуд Киева 11 апреля 2016 года принял решение, по которому к Шахову был применен закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины насчет усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания" № 838-VIII и изменена мера пресечения с содержания под стражей на залог в размере свыше 384 млн 266 тыс. грн с ношением электронного средства контроля.

Однако, ГПУ не согласна с этим решением суда и внесет апелляционную жалобу.

В Генпрокуратуре отметили, что ведомство "поддерживает государственное обвинение в резонансном уголовном производстве в отношении Шахова А.А. и Терентьева А.В. по факту совершения мошенничества в отношении вкладчиков ООО "Элита-Центр", по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. ч. 2, 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

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В ГПУ напомнили, что в период с сентября 2004 года до февраля 2006 года Шахов (Волконский), с целью завладения денежными средствами граждан Украины, организовал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли Терентьев и другие лица. Он разработал совместный план совершения преступлений, приобрел ряд фиктивных предприятий, которые получили официально отведенные Киевским городским советом земельные участки для строительства жилых домов, и, став их соучредителем, организовал сбор денежных средств от граждан под предлогом инвестирования в строительство жилых домов на земельных участках в Киеве. Однако, полученные от 1693 граждан-инвесторов средства в сумме свыше 383 млн грн. в строительство так и не инвестировали, а присвоили и распорядились ими по собственному усмотрению.

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Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года Генпрокуратура направила в Апелляционный суд Киева уголовное дело в отношении организаторов инвестиционно-строительных компаний "Элита-Центр".

18 июня ГПУ утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу, расследуемому Главным следственным управлением МВД Украины по обвинению двух служебных лиц группы компаний "Элита-Центр", которые мошенническим путем присвоили средства инвесторов.

24 октября 2012 года Апелляционный суд направил дело на дорасследование в Генпрокуратуру.