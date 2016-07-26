ГПУ назвала одну из версий трагедии на полигоне "Широколановский"

Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). В ГПУ напомнили, что трагедия произошла 25 июля на территории полигона во время проведения учебных стрельб. Военнослужащие, проводя учебные упражнения по стрельбе из миномета, произвели 7 удачных выстрелов, после чего заряжающий осуществил попытку очередного выстрела. Однако из-за нарушения правил обращения с оружием произошел взрыв, вследствие чего погиб один и получили ранения еще 10 военнослужащих.

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Военной прокуратурой Николаевского гарнизона начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса по факту нарушения правил обращения с оружием, приведшего к телесным повреждениям нескольких лиц или смерти потерпевшего. Сейчас проводятся допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы, другие первоочередные следственные действия.

«Предварительно установлено, что во время стрельб использовались мины, 1975 года выпуска, и детонатор, 1960 года выпуска. В связи с этим следствием одной из основных, помимо прочих, рассматривается версия технического несоответствия боеприпасов установленным нормативам», – говорится в сообщении.

ГПУ взяла на контроль ход следствия по факту гибели и ранения военнослужащих на полигоне «Широколановский».

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб один военнослужащий, еще 8 получили ранения.