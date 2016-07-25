СБУ отреагировала на перекрытие движения активистами на пути "крестного хода" в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Степан Грищук.

Как отметил Грищук, некоторые активисты высказываются против прохождения участников мероприятия в Киевской области.

По его данным, на трассе Житомир-Киев на остановке Сосновый бор (19-й км) по инициативе руководителя Комитета освобождения политзаключенных и ОУН Николая Кохановского проводится пикетирование «крестного хода». Также к акции присоединились активисты «Самообороны Киева» во главе с Анатолием Жорновым (Медведь).

«С ними однозначно достигнута договоренность, и их предупредили о том, что они не должны перекрывать движение, ни в коем случае не будут выставлять палатки. Они могут высказать свое мнение, возможно они имеют на это право, но только исключительно мирным путем. Другой вариант не может быть допущен», - заявил Грищук.

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Кроме того, по информации СБУ, на въезде в Борисполь со стороны Лебедина по инициативе представителей местного отделения Радикальной партии Олега Ляшко и активистов ОУН проводится пикетирование «крестного хода».

Как сообщал УНИАН, 23 июля Кохановский заявил, что полиция не разрешила активистам ОУН, которые намерены не пустить в Киев участников «крестного хода» УПЦ МП, разбить палатки на Житомирской трассе.

Он сообщил, что сотрудники полиции помешали активистам ОУН установить палатки на обочине 19-го километра трассы Киев-Житомир. Поэтому активисты, около 50 человек, ограничились спальниками и карематами. Кохановский отметил, что активисты ожидают встретить «крестный ход» УПЦ МП 25 июля.

22 июля депутаты Бориспольского горсовета приняли решение о запрете прохождения участников «крестного хода» УПЦ МП через Борисполь. На въезде в Борисполь около 100-150 человек обустроили блокпост, чтобы не пропустить в город участников «крестного хода» УПЦ МП.