В Киеве будут судить двух бывших прокуроров, которые получили 150 тысяч долларов взятки

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Генеральной инспекции внутренних расследований и безопасности завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-заместителя прокурора Подольского района Киева, который при пособничестве бывшего руководителя этой же прокуратуры требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 150 тыс. долларов США.

Именно в такую сумму указанные лица оценили свои услуги за непривлечение к уголовной ответственности родного брата заявителя и закрытия уголовного производства.

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Вопреки попыткам стороны защиты затянуть досудебное расследование, прокурором в уголовном производстве обвинительный акт передано в суд для рассмотрения по существу.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере, или совершенное служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, осенью 2015 года правоохранители задержали на то время заместителя прокурора Подольского района Киева Алексея Билого и бывшего прокурора этого района Сергея Нечипоренко, которые требовали и получили взятку в размере 150 тыс. долл.

По данным ГПУ, средства они получили от подозреваемого в аферах с коммунальным имуществом Подольского района.