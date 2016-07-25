Печерский райсуд арестовал ретро-автомобили Януковича
Печерский районный суд Киева наложил арест на ретро-автомобили экс-президента Виктора Януковича, которые находятся в "Межигорье".
Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений.
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Как отмечается в документе, с целью удовлетворения бытовых нужд Януковича в "Межигорье" было создано ООО "КиевУниверсалСервис".
Согласно информации Регионального сервисного центра МВД в. Киеве, в собственности ООО "КиевУниверсалСервис" сейчас находится значительная часть транспортных средств, обнаруженных в помещении "Музея ретро-автомобилей".
В общем арест наложен на 27 автомобилей.
"Целью ареста имущества является обеспечение уголовного производства, обеспечение конфискации имущества", - говорится в постановлении суда.