Печерский райсуд арестовал ретро-автомобили Януковича

13:51, 25 июля 2016
Общество
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Печерский районный суд Киева наложил арест на ретро-автомобили экс-президента Виктора Януковича, которые находятся в "Межигорье".

http://discovery-kiev.com.ua/

Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

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Как отмечается в документе, с целью удовлетворения бытовых нужд Януковича в "Межигорье" было создано ООО "КиевУниверсалСервис".

Согласно информации Регионального сервисного центра МВД в. Киеве, в собственности ООО "КиевУниверсалСервис" сейчас находится значительная часть транспортных средств, обнаруженных в помещении "Музея ретро-автомобилей".

В общем арест наложен на 27 автомобилей.

"Целью ареста имущества является обеспечение уголовного производства, обеспечение конфискации имущества", - говорится в постановлении суда.

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