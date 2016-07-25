На Львовщине пожар уничтожил 35 гектаров пшеницы

Как сообщает департамент гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, 24 июля в 16:20 на территории Чуквянского сельского совета Самборского района возник пожар на поле площадью 70 гектаров, которое принадлежит Ооо «Агро ЛВ Лимитед». Огнем полностью уничтожено половину урожая.

В 18:40 пожар был ликвидирован.

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Стоимость уничтоженной пшеницы и причины пожара устанавливаются.

Как отметили также в ОГА, по прогнозам Львовского регионального центра по гидрометеорологии, в ближайшие дни на большей части территории области сохранится пожарная опасность 3-го класса, а температура воздуха постепенно будет расти до 29-34 градусов тепла.