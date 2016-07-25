В Харькове облили краской мурал, посвященный Героям Крут

Об этом сообщает Depo.Харьков.

В конце января на стене здания по улице Фейербаха в Харькове представители ГК "Азов" и дончанин, пожелавший остаться неизвестным, создали мурал в честь Героев Крут. Высота изображения составляет 7 метров, ширина - 5 метров.

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Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в 130 километрах на северо-восток от Киева. В битве приняли участие 4-тысячное подразделение Красной гвардии под командованием Михаила Муравьева и отряд из киевских курсантов и казаков "Вольного казачества", который в целом насчитывал около 400 человек, большинство которых в ходе боя погибло. В результате боя наступление большевиков на Киев было сорвано.