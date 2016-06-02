При восхождении на Эльбрус погиб украинский альпинист

Об этом сегодня сообщает Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

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Как сообщили УНИАН в альпклубе «Одесса», 1 июня во время восхождения на западной стороне на гору Эльбрус, в районе скалы Утюг, на высоте 3,9 тыс. метров, одесситу 1962 года рождения потребовалась помощь спасателей. Согласно информации МЧС России, к месту происшествия вылетел вертолет МИ-8, на борту которого находилось 8 спасателей. Однако из-за плохой видимости вертолет не смог совершить посадку. Для оказания помощи выдвинулся поисково-спасательный отряд в составе 10 человек и 1 единицы техники.

«Туристическая группа, в состав которой входил мужчина, не была зарегистрирована в поисково-спасательном подразделении МЧС России, что говорит о низком уровне дисциплины и обеспечения безопасности восхождения», – отметили в российском МЧС.