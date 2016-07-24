Линию разграничения через КПВВ "Станица Луганская" 22 июля пересекло рекордное количество людей - ВЦА

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте массовых коммуникаций Луганской областной военно-гражданской администрации.

Читайте такжеВ результате обстрела боевиками КПВВ "Станица Луганская" ранен военный

Как сообщил журналистам заместитель руководителя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко, 22 июля линию разграничения пересекли 6111 человек - это наибольшее количество людей за сутки, которые воспользовались пунктом пропуска с момента его открытия.

«Несмотря на усиление обстрелов со стороны боевиков люди продолжают пересекать единственный в Луганской области пешеходный КПВВ. Мы всегда выступали и будем выступать за увеличение количества пунктов пропуска. Как известно, этот вопрос неоднократно выносился для обсуждения в Минске украинской стороной. Однако оно всегда натыкалось на деструктивную позицию сбоку так называемой «ЛНВ», - сказал он.