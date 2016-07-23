Сегодня в Минске похоронят журналиста Шеремета

В субботу, 23 июля, в Минске состоится прощание с Павлом Шереметом. Проводят в последний путь журналиста в церкви Всех Святых.

Траурная церемония начнется в 11:00. Похоронят журналиста рядом с отцом на Северном кладбище в 14:30.

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Из Киева в Минск на похороны Шеремета уже приехали друзья, знакомые и коллеги, передает ТСН.

Напомним, в пятницу вечером, 22 июля, гроб с телом Павла Шеремета чартерным рейсом из Киева прибыл в Минск. Тело журналиста доставили сразу после прощания с ним в Киеве.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Президент Украины Петр Порошенко попросил помощь у международных партнеров и обсудил с Посольством США в Украине привлечение к следственной группе экспертов ФБР, которые имеют уникальные методы в исследовании взрывной техники.

Вскоре Госдепартамент США заявил, что ФБР подключилось к расследованию убийства журналиста Шеремета.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что убийца журналиста был не один, это была группа лиц, часть которой зафиксирована на видео.

Правоохранители рассматривают как основную версию убийство журналиста Павла Шеремета в связи с его профессиональной деятельностью.