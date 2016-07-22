В Одесской области, упав в колодец, погибли двое человек

В Службу спасения "101" поступило сообщение от дежурного полиции, что в Одесской области на территории Ивановского района в селе Причепівка человек упал в колодец, пишет Depo.ua со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Читайте такжеВ Измаиле 41 человек обратился в больницу после съеденной шаурмы

К месту вызова прибыл аварийно-спасательное подразделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Было установлено, что на глубине 12 метров в воде находятся тела двух местных жителей без признаков жизни.

Спасатели с помощью водолазного снаряжения и веревок подняли тела погибших на поверхность. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.