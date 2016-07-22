Луценко: убийство Шеремета совершила группа лиц

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Ужгороде. «Сейчас у мены были переговоры относительно порядка привлечения экспертов ФБР США, это позволяет нам законодательство, я давал определенные указания на то, чтобы процессуальный руководитель из генпрокуратуры осуществил определенные действия для того, чтобы с сегодняшнего дня эти эксперты начали работать в украинском правовом поле», - заявил Луценко.

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«Единственное, что я могу сказать: мы знаем автомобиль, мы видим несколько человек, которые закладывали взрывчатку. Мы будем в ближайшее время при помощи ФБР иметь информацию о типе этой взрывчатки, и это поможет следствию двигаться по следам убийц. На данный момент я могу сказать, что это не один, больше ничего добавлять не имею права», - сказал генпрокурор.

«Мы занимаемся анализом всех видеоматериалов и тех, которые вам известны из сети Интернет. Еще раз скажу, единственное, что я может сказать, что убийца был не один, это была группа, и часть этой группы мы видим на видео», - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное в способ, опасный для жизни многих людей.

Президент Петр Порошенко попросил помощи у международных партнеров и обсудил с Посольством США в Украине задействование в следственной группе экспертов ФБР, которые имеют уникальные методы в исследовании взрывной техники.

Вскоре Госдепартамент США заявил, что ФБР подключилось к расследованию убийства журналиста Шеремета.

Сегодня в Киеве в Украинском доме прошла церемония прощания с погибшим журналистом. Похороны Шеремета состоится завтра на его родине - в Минске.