Луценко: убийство Шеремета совершила группа лиц
Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что убийца журналиста Павла Шеремета был не один, это была группа лиц, часть которой зафиксирована на видео.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Ужгороде. «Сейчас у мены были переговоры относительно порядка привлечения экспертов ФБР США, это позволяет нам законодательство, я давал определенные указания на то, чтобы процессуальный руководитель из генпрокуратуры осуществил определенные действия для того, чтобы с сегодняшнего дня эти эксперты начали работать в украинском правовом поле», - заявил Луценко.
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«Единственное, что я могу сказать: мы знаем автомобиль, мы видим несколько человек, которые закладывали взрывчатку. Мы будем в ближайшее время при помощи ФБР иметь информацию о типе этой взрывчатки, и это поможет следствию двигаться по следам убийц. На данный момент я могу сказать, что это не один, больше ничего добавлять не имею права», - сказал генпрокурор.
«Мы занимаемся анализом всех видеоматериалов и тех, которые вам известны из сети Интернет. Еще раз скажу, единственное, что я может сказать, что убийца был не один, это была группа, и часть этой группы мы видим на видео», - уточнил он.
Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное в способ, опасный для жизни многих людей.
Президент Петр Порошенко попросил помощи у международных партнеров и обсудил с Посольством США в Украине задействование в следственной группе экспертов ФБР, которые имеют уникальные методы в исследовании взрывной техники.
Вскоре Госдепартамент США заявил, что ФБР подключилось к расследованию убийства журналиста Шеремета.
Сегодня в Киеве в Украинском доме прошла церемония прощания с погибшим журналистом. Похороны Шеремета состоится завтра на его родине - в Минске.