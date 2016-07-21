Камеры наружного наблюдения засняли момент закладки бомбы под автомобиль Шеремета - СМИ

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в полиции.

По словам источника, запись была сделана в ночь на 20 июля. Официального подтверждения этой информации нет.

Источник в полиции также сообщил изданию, что «взрывчатки было заложено ровно столько, чтобы хватило только для водителя, и не поразило никого рядом». «Это была охота исключительно на жертву убийства», - сказал он.

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Напомним, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, однако ее в машине не было. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Правоохранители рассматривают 4 основные версии: профессиональная деятельность; враждебность в отношениях или личные мотивы; российский след (дестабилизация ситуации в стране); покушение на Притулу.

Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".