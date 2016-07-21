Камеры наружного наблюдения засняли момент закладки бомбы под автомобиль Шеремета - СМИ
Видеокамеры наружного наблюдения засняли момент закладки бомбы под автомобиль, в котором ехал погибший 20 июля в результате взрыва журналист Павел Шеремет.
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в полиции.
По словам источника, запись была сделана в ночь на 20 июля. Официального подтверждения этой информации нет.
Источник в полиции также сообщил изданию, что «взрывчатки было заложено ровно столько, чтобы хватило только для водителя, и не поразило никого рядом». «Это была охота исключительно на жертву убийства», - сказал он.
Читайте такжеПравоохранители обратятся к Google и Facebook для доступа к переписке Шеремета – нардеп
Напомним, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, однако ее в машине не было. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
Правоохранители рассматривают 4 основные версии: профессиональная деятельность; враждебность в отношениях или личные мотивы; российский след (дестабилизация ситуации в стране); покушение на Притулу.
Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".