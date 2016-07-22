Кабмин решил не экономить на участии Украины в Венецианском биеннале

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины, сегодня правительство внесло изменения в пункт 21 приложения к постановлению Кабинета министров от 1 марта 2014 г. № 65 «Об экономии государственных средств и недопущения потерь бюджета», обеспечив таким образом участие Украины в 68-м Франкфуртском международном книжной ярмарке и 57-м Венецианском биеннале современного искусства.

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Соответствующий проект постановления разработан Министерством культуры в связи с необходимостью информационного и организационного обеспечения в 2016 году и последующих годах участия Украины во Франкфуртской международной книжной ярмарки и представления Украины в 2017-м и последующих годах на Венецианском биеннале современного искусства – самом престижном и наиболее знаковом мировом форуме современного искусства.

Как отметил министр культуры Украины Евгений Нищук, «учитывая вызовы, перед которыми предстала ныне наша страна, чрезвычайно важным является формирование в сознании мирового сообщества образа Украины, одним из путей этого является продвижение и популяризация нашей культуры за рубежом».

“Франкфуртская книжная ярмарка и Венецианский биеннале – являются одними из тех мероприятий, которые демонстрируют культурное лицо Украины, они же становятся действенными инструментами публичной дипломатии, популяризируют литературное наследие, искусство, способствуют формированию позитивного имиджа Украины на международной арене”, - добавил Нищук.

Министр также отметил, что важным моментом в подготовке к участию в значимых творческих мероприятиях Министерство культуры находится в тесном сотрудничестве и диалоге с широким кругом профессиональных экспертов и представителей гражданского среды.

68-й Франкфуртская книжная ярмарка продлится в г. Франкфурт-на-Майне (Германия) с 19 по 23 октября 2016 г., 57-й Венецианский биеннале современного искусства - с 13 мая по 26 ноября 2017 года в г. Венеция (Италия).