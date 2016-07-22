Сегодня выберут города-финалисты на проведение Евровидения-2017
11:32, 22 июля 2016Общество
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Сегодня состоится заседание украинского организационного комитета по итогам представленных презентаций от шести городов.
20 июля в прямом эфире состоялись презентации городов-претендентов / Кадр из видео
На заседании члены организационного комитета проанализируют презентации и отберут два города, в которые представители Европейского вещательного союза приедут с инспекцией. А город-победитель организаторы обещают объявить 1 августа.
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Как сообщал УНИАН, 20 июля в прямом эфире состоялись презентации городов-претендентов на проведение песенного конкурса от Днепра, Киева, Львова, Одессы, Харькова и Херсона.
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