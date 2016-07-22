Разгонявшего Майдан экс-главу Запорожского облсовета наградили нагрудным знаком (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал командир воинской части "Сармат" Вадим Музюкин.

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Межейко получил знак "за весомый вклад в дело строительства и развития Вооруженных Сил Украины, укрепление сотрудничества в военной сфере жизнедеятельности ВСУ, всестороннюю поддержку подразделений ВСУ, которые принимают участие в антитеррористической операции в восточных областях Украины и поддержку подразделений ВСУ, расположенных непосредственно в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году главу Запорожского областного совета Виктора Межейко суд признал виновным в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и разгоном Евромайдана 26 января 2014 года на площади перед зданием облгосадминистрации.