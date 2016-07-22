Российские оккупанты запретили проводить митинг в Севастополе возле "офиса" Путина

Данное решение они объясняют тем, что недалеко расположены режимные объекты и офис российского президента Владимира Путина, передают Севастопольские новости.

Организаторы планировали проведение митинга "Наказ Севастопольцев кандидатам в депутаты Госдумы РФ". На участие в нем было заявлено около 500 человек.

"На пл. Нахимова расположен ряд объектов с особым режимом работы, в том числе полномочное представительство президента в Крымском федеральном округе и техническое управление Черноморского флота РФ, в непосредственной близости от которых проведение публичных мероприятий не рекомендуется, во избежание нарушения работы", - говорится в отказе оккупантов.

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Российские оккупанты предложили организаторам другие места для проведения митинга, но участники считают запрет необоснованным.

Справка УНИАН. Весной 2014 года Россия оккупировала украинский Крым. Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. 7 октября президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций.