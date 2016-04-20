Период щедрых денежных вливаний РФ в оккупированный Крым закончился - российский ученый

Об этом рассказала профессор МГУ Наталья Зубаревич в интервью "Фокусу", заявив, что период щедрых денежных российских вливаний закончился, полуостров превратился в рядовой дотационный регион.

Зубаревич отметила, что в 2014-м оккупированный Крым получил столько денег, что "власти" не все смогли потратить.

"В 2015 году "Республика Крым", как и подавляющее большинство российских регионов, закончила с дефицитом, потратила на 4 млрд больше, чем были её доходы. То есть она вливается в широкий круг российских регионов, которые живут с дефицитом. Всего их 76", - заявила профессор.

Кроме того, она рассказала, что если брать структуру расходов по 2015 году, она близка к среднероссийской: "Расходы полуострова на национальную экономику (под ней подразумевается топливно-энергетический комплекс, воспроизводство минерально-сырьевой базы, сельское хозяйство и рыболовство, водное и лесное хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство, связь. — Фокус) составили по Севастополю 19%, по "Республике Крым" — 30,6%. В среднем по России они составляют около 20%".

Читайте такжеВ России озвучили стоимость строительства Керченского моста

Итак, за последний квартал 2015 года основные проблемы — очень сильный рост неполной занятости и реальное сокращение доходов населения из-за резкого роста цен. Также Зубаревич константирует всё ещё очень низкий уровень инвестиций, особенно в оккупированном Крыму, и спад промышленного производства из-за проблем с электроэнергией, в первую очередь в Севастополе.

"В целом авральное финансирование Крыма закончилось. Идёт рутинизация процесса, никаких дополнительных адских денег Крым точно не получит", - подытожила профессор.

Справка УНИАН. Россия весной 2014 года оккупировала украинский Крым. Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. 7 октября президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций.