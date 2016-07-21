СБУ разоблачила разворовывание более 9 миллионов на детской больнице "Охматдет"

Как сообщает пресс-центр СБУ, в течение 2012-2014 годов специализированное государственное предприятие получило из бюджета средства на закупку медицинского оборудования и достройку детской больницы. Для реализации задач чиновники заключили договор с частной коммерческой структурой.

Правоохранители установили, что по предварительному сговору с должностными лицами бизнесмены искусственно завысили стоимость оборудования и работ на 9,2 миллиона гривень.

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В ходе обысков в офисах и по местам жительства 6 фигурантов дела, среди которых один до сих пор действующий чиновник, сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли документы, печати и другие доказательства, которые доказывают хищение государственных средств, выделенных детской больнице.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.