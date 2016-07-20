Помнить недостаточно

Пожалуй, самым резонансным убийством журналиста в Украине за годы независимости стало убийство Георгия Гонгадзе. Но каждый год, собираясь почтить его память, вспоминаются и другие представители СМИ, отдавшие жизни, в том числе, за то, что хотели писать правду. Это не один десяток человек, и их количество, увы, с каждым годом растет. Так, два года назад Украина, преимущественно, из-за военной агрессии путинской России, оказалась на втором месте в мире по количеству убитых работников медиа.

К сожалению, помнят о них, разве что, близкие и коллеги. К еще большему сожалению, параллельно с такими воспоминаниями не приходит на ум ни одного случая громких судебных разбирательств и, как результат, тюремных сроков для политиков, бизнесменов или силовиков, причастных к смертям журналистов.

В Комитете защиты журналистов отмечают, что одним из главных врагов свободы прессы является отсутствие правосудия в убийствах представителей СМИ

Почему речь идет именно об этих группах? Дело в том, что, по данным Международного комитета защиты журналистов (КЗЖ), более 90% представителей медиа во всем мире становились жертвами из-за своих расследований, связанных с политиками, коррупцией и войнами в своих странах. При этом, в 4 из 10 убийств потерпевшие сообщали перед смертью о том, что получали угрозы в свой адрес. Также в Комитете не раз отмечали, что в четверти случаев гибели работников медиа главными подозреваемыми являлись властьимущие. Вместе с тем, «вдохновители» убийств журналистов задерживались и привлекались к ответственности в менее 5% случаев.

В пользу таких данных свидетельствуют и украинские реалии. Не так давно правоохранители расстреливали на Майдане людей, в том числе, журналистов, практически в прямом эфире. А сколько силовиков, отдающих тогда приказы стрелять, сейчас находятся за решеткой? В голову не приходит ни одной фамилии.

В Комитете защиты журналистов отмечают, что одним из главных врагов свободы прессы является отсутствие правосудия в убийствах представителей СМИ: «…Возникает целая атмосфера безнаказанности. Если никто не несет наказания, убийцы наглеют, и насилие повторяется…». При этом, устойчивая система безнаказанности зиждется на нескольких факторах. Ключевые из них – отсутствие политической воли для расследования преступлений против журналистов и слабая правоохранительная система. И действуют они, чаще всего, в совокупности.

Украина, преимущественно, из-за военной агрессии путинской России, оказалась на втором месте в мире по количеству убитых работников медиа

Так, в комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Украины за два последних года не раз обсуждались вопросы о нападениях на журналистов и угрозах в адрес представителей медиа. Но, зачастую, расследовать такие преступления правоохранителям мешала «несовершенная законодательная база». Впрочем, и ее усовершенствование не привело к качественным сдвигам в каком-либо расследовании. Получается, не хватает политической воли?

Сегодня, после убийства Павла Шеремета, из властных кабинетов прозвучало много громких заявлений о важности расследования этого преступления, обещаний найти и исполнителей, и заказчиков, поручений привлечь лучшие силы и добиться правосудия…

Очень хочется, чтобы все это не осталось пустыми словами. И не превратилось только лишь в повод вспомнить о погибших журналистах раз в год.

Татьяна Урбанская