"Слава Украине": в Симферополе памятник Шевченко разрисовали в цвета украинского флага (фото)
15:54, 20 июля 2016Общество
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В оккупированном Симферополе неизвестные разрисовали памятник Тарасу Шевченку в цвета украинского флага.
Соцсети
Фото памятника с изображенным на нем трезубцем и трафаретной надписью «Слава Украине» появились утром, сообщает Крыминформ. Также Кобзарю покрасили желтой и синей краской усы.
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Соцсети
В настоящее время большая часть краски уже смыта, возле памятника дежурит группа полицейских.
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