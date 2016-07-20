"Слава Украине": в Симферополе памятник Шевченко разрисовали в цвета украинского флага (фото)

15:54, 20 июля 2016
Общество
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В оккупированном Симферополе неизвестные разрисовали памятник Тарасу Шевченку в цвета украинского флага.

Фото из соцсетей

Фото памятника с изображенным на нем трезубцем и трафаретной надписью «Слава Украине» появились утром, сообщает Крыминформ. Также Кобзарю покрасили желтой и синей краской усы.

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Фото из соцсетей

В настоящее время большая часть краски уже смыта, возле памятника дежурит группа полицейских.

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