"Слава Украине": в Симферополе памятник Шевченко разрисовали в цвета украинского флага (фото)

Фото памятника с изображенным на нем трезубцем и трафаретной надписью «Слава Украине» появились утром, сообщает Крыминформ. Также Кобзарю покрасили желтой и синей краской усы.

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В настоящее время большая часть краски уже смыта, возле памятника дежурит группа полицейских.