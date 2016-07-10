В Мюнхене в очередной раз осквернили могилу Бандеры (фото)

В Мюнхене в очередной раз осквернили могилу лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

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Об этом генеральный консул Украины Вадим Костюк сообщил в Facebook.

«Нелюди сегодня снова осквернили в Мюнхене могилу Степана Бандеры...», - написал он.

На фото, размещенном Костюком, видно, что памятник на могиле облит черной краской.

Как сообщалось, могилу Бандеры в Мюнхене неоднократно оскверняли вандалы.